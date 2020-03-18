Венгрия разрешила транзит украинцам, которые застряли в Австрии и Хорватии
Украина договорилась с Венгрией о разрешении на транзитный переезд украинских граждан из Австрии и Хорватии.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сиярто. Договорились, что Венгрия предоставит транзит гражданам Украины, которые на автобусах и авто" застряли "на границах с Австрией и Хорватией. По состоянию на сейчас, их 310. Ждем дома!" , - написал Кулеба в Twitter.
⚡️Провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто. Домовилися, що Угорщина надасть транзит громадянам України, які на автобусах і авто «застрягли» на кордонах з Австрією та Хорватією. Станом на зараз, їх 310. Чекаємо вдома!
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 18, 2020