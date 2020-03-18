Венгрия разрешила транзит украинцам, которые застряли в Австрии и Хорватии

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Среда, 18 марта 2020, 16:44

Украина договорилась с Венгрией о разрешении на транзитный переезд украинских граждан из Австрии и Хорватии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сиярто. Договорились, что Венгрия предоставит транзит гражданам Украины, которые на автобусах и авто" застряли "на границах с Австрией и Хорватией. По состоянию на сейчас, их 310. Ждем дома!" , - написал Кулеба в Twitter.

Темы: коронавирус Венгрия Австрия


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