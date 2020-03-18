Венгрия разрешила транзит украинцам, которые застряли в Австрии и Хорватии

Украина договорилась с Венгрией о разрешении на транзитный переезд украинских граждан из Австрии и Хорватии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сиярто. Договорились, что Венгрия предоставит транзит гражданам Украины, которые на автобусах и авто" застряли "на границах с Австрией и Хорватией. По состоянию на сейчас, их 310. Ждем дома!" , - написал Кулеба в Twitter.