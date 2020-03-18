Екссуддю Вищого госпсуду хотіли викрасти заради викупу – СБУ

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Середа, 18 березня 2020, 17:54

Співробітники Служби безпеки України попередили викрадення з метою отримання викупу судді у відставці Вищого господарського суду.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За даними слідства, організатором злочину є колишній начальник Олександрійського ДАІ УМВС України в Кіровоградській області.

Виконавця для втілення злочинного задуму він підшукував у середовищі кримінальних кіл Кіровоградщини. За задумом зловмисника, його спільник мав викрасти суддю із місця проживання у столиці та насильно утримувати в одному із київських гаражів.

Сам же організатор через шантаж та залякування хотів змусити дружину постраждалого - секретаря Верховного суду України - заплатити $300 тисяч викупу. Гроші жінка мала передати через його спільника.

Правоохоронці імітували викрадення "жертви".

Затримали замовника викрадення на одній із автозаправок на Кіровоградщині після отримання обумовленого викупу.

 

Наразі тривають слідчі дії та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Українська правда
Теми: СБУ суд


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