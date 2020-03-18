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Экс-судью Высшего хозсуда хотели похитить ради выкупа - СБУ

Среда, 18 марта 2020, 16:54
Экс-судью Высшего хозсуда хотели похитить ради выкупа - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли похищение с целью получения выкупа судьи в отставке Высшего хозяйственного суда.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По данным следствия, организатором преступления является бывший начальник Александрийского ГАИ УМВД Украины в Кировоградской области.

Исполнителя для осуществления преступного замысла он подыскивал в среде криминальных кругов Кировоградщины. По замыслу злоумышленника, его сообщник должен был похитить судью из места проживания в столице и насильно удерживать в одном из киевских гаражей.

Сам же организатор через шантаж и запугивание хотел заставить жену пострадавшего - секретаря Верховного суда Украины - заплатить $300 тысяч выкупа. Деньги женщина должна была передать через его сообщника.

Правоохранители имитировали похищение "жертвы".

Задержали заказчика похищения на одной из автозаправок на Кировоградщине после получения оговоренного выкупа.

 

Сейчас продолжаются следственные действия и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Украинская правда
Темы: СБУсуд
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