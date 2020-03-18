Протягом доби до України повернуться понад 11 тисяч громадян – Зеленський

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Середа, 18 березня 2020, 20:13

Протягом дня 18 березня виконуються 57 авіарейсів, які повертають додому 11,5тисяч українців.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час відеозвернення

Пряма мова Зеленського: "Серед них наші громадяни, які застрягли в Австрії та на Шрі-Ланці. Рейс із Відня о 13:30 вже повернув наших людей на рідну землю. Частина людей зі Шрі-Ланки вже повернулися. Решта буде в Україні до кінця сьогоднішнього дня".

Деталі: Сьогодні з Австрії до України спеціальним президентським бортом заберуть 33 громадян, серед яких 18 жінок, 5 дітей та люди похилого віку.

Що було раніше: Напередодні президент Володимир Зеленський розповів про деталі евакуації українців з-за кордону та зазначив, що на 18 березня для повернення громадян заплановані ще 40 авіарейсів.

Українська правда
Теми: Зеленський коронавірус карантин авіа


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