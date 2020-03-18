В течение суток в Украине вернутся более 11 тысяч граждан - Зеленский

В течение дня 18 марта выполняются 57 авиарейсов, которые возвращают домой 11,5 тысяч украинцев.

Источник: президент Владимир Зеленский во время видеообращения

Прямая речь Зеленского: "Среди них наши граждане, которые застряли в Австрии и на Шри-Ланке. Рейс из Вены в 13:30 уже вернул наших людей на родную землю. Часть людей из Шри-Ланки уже вернулись. Остальные будут в Украине до конца сегодняшнего дня".

Детали: Сегодня из Австрии в Украину специальным президентским бортом мы заберем 33 гражданина, среди которых 18 женщин, 5 детей и пожилые люди.

Что было раньше: Накануне президент Владимир Зеленский рассказал о деталях эвакуации украинцев из-за рубежа и отметил, что на 18 марта для возвращения граждан запланированы еще 40 авиарейсов.