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В течение суток в Украине вернутся более 11 тысяч граждан - Зеленский

Среда, 18 марта 2020, 19:13
В течение суток в Украине вернутся более 11 тысяч граждан - Зеленский

В течение дня 18 марта выполняются 57 авиарейсов, которые возвращают домой 11,5 тысяч украинцев.

Источник: президент Владимир Зеленский во время видеообращения

Прямая речь Зеленского: "Среди них наши граждане, которые застряли в Австрии и на Шри-Ланке. Рейс из Вены в 13:30 уже вернул наших людей на родную землю. Часть людей из Шри-Ланки уже вернулись. Остальные будут в Украине до конца сегодняшнего дня".

Детали: Сегодня из Австрии в Украину специальным президентским бортом мы заберем 33 гражданина, среди которых 18 женщин, 5 детей и пожилые люди.

Что было раньше: Накануне президент Владимир Зеленский рассказал о деталях эвакуации украинцев из-за рубежа и отметил, что на 18 марта для возвращения граждан запланированы еще 40 авиарейсов.

Украинская правда
Темы: Зеленскийкоронавирускарантинавиа
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