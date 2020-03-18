У квітні почнуть доплачувати по тисячі гривень людям з низькою пенсією

З 1 квітня Кабмін буде готовий виплатити додаткову 1 тис. грн тим, хто має пенсію менше ніж 5 тис. грн, а з 1 травня 2020 року буде здійснено індексацію пенсій.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час відеозвернення

Пряма мова Зеленського: "З 1 квітня 2020 року уряд буде готовий виплатити додаткову 1 тис. грн тим, хто має пенсію менше 5 тис. грн. А з 1 травня 2020 року буде проведено індексацію пенсій".

Що було раніше: Зеленський заявив, що громадяни, які отримують пенсію менше 5 тисяч гривень мають отримати доплату - 1 тисячу гривень