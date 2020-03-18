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В апреле начнут выплачивать по тысяче гривен людям с низкой пенсией

Среда, 18 марта 2020, 19:23
В апреле начнут выплачивать по тысяче гривен людям с низкой пенсией

С 1 апреля Кабмин будет готов выплатить дополнительную 1 тыс. грн тем, кто имеет пенсию меньше 5 тыс. грн, а с 1 мая 2020 будет осуществлено индексацию пенсий.

Источник: президент Владимир Зеленский во время видеообращения

Прямая речь Зеленского: "С 1 апреля 2020 правительство будет готово выплатить дополнительную 1 тыс грн тем, кто имеет пенсию меньше 5 тыс. Грн., а с 1 мая 2020 будет проведена индексация пенсий".

Что было раньше: Зеленский заявил, что граждане, которые получают пенсию меньше 5000 гривен должны получить доплату - 1000 гривен

Украинская правда

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Темы: пенсииЗеленский
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