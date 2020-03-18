НБУ введе пільговий режим для позичальників на час карантину – Зеленський

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Середа, 18 березня 2020, 21:23

Протягом двох днів Національний банк України розробить пільговий режим для всіх позичальників на час карантину.

Джерело: відеозвернення президента Володимира Зеленського до українців

Детали: Він повідомив також, що 18 березня підписав закон, який забороняє банкам нараховувати будь які пені, штрафи, підвищення відсотків за кредитами на споживчі потреби.

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Євген Кізілов, УП
Теми: кредит Зеленський коронавірус НБУ


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