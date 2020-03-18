НБУ введет льготный режим для заемщиков на время карантина – Зеленский

1850 просмотров
Среда, 18 марта 2020, 21:23

В течение двух дней Национальный банк Украины разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина.

Источник: видеообращение президента Владимира Зеленского к украинцам

Детали: Он сообщил также, что 18 марта подписал закон, запрещающий банкам начислять любые пени, штрафы, повышение процентов по кредитам на потребительские нужды.

Читайте также "Карантинные льготы" для бизнеса: какова настоящая цена перерыва на пандемию

Евгений Кизилов, УП
Темы: кредит Зеленский коронавирус НБУ


powered by lun.ua
Материалы по теме
Кредиты от ЕС в гривне и платежи в евро: новые экономические предложения Евросоюза 18 марта 2020, 16:18
Зеленского призвали предоставить беспроцентные кредиты компаниям для зарплатных фондов 18 марта 2020, 15:12
Зеленский поручил банкам начать кредитные каникулы 16 марта 2020, 17:35
Все новости
Главные новости
В апреле начнут выплачивать по тысяче гривен людям с низкой пенсией
Распространение коронавируса в Украине можно отслеживать в режиме реального времени
СМИ опубликовали декларацию "слуг", которые хотят создать свою "платформу"
В Киевраде планируют возобновить работу метро, но с ограничениями
Все новости
Истории успеха

Паралимпиец Андрей Демчук и пять секретов его успеха

мимими

15 фото домашних любимцев, которые доказывают, что работа из дома – удовольствие

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!