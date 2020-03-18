НБУ введет льготный режим для заемщиков на время карантина – Зеленский
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Среда, 18 марта 2020, 21:23
В течение двух дней Национальный банк Украины разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина.
Источник: видеообращение президента Владимира Зеленского к украинцам
Детали: Он сообщил также, что 18 марта подписал закон, запрещающий банкам начислять любые пени, штрафы, повышение процентов по кредитам на потребительские нужды.
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Евгений Кизилов, УП
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