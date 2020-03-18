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НБУ введет льготный режим для заемщиков на время карантина – Зеленский

Среда, 18 марта 2020, 20:23
НБУ введет льготный режим для заемщиков на время карантина – Зеленский

В течение двух дней Национальный банк Украины разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина.

Источник: видеообращение президента Владимира Зеленского к украинцам

Детали: Он сообщил также, что 18 марта подписал закон, запрещающий банкам начислять любые пени, штрафы, повышение процентов по кредитам на потребительские нужды.

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Евгений Кизилов, УП

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Темы: кредитЗеленскийкоронавирусНБУ
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