НБУ введет льготный режим для заемщиков на время карантина – Зеленский

В течение двух дней Национальный банк Украины разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина.

Источник: видеообращение президента Владимира Зеленского к украинцам

Детали: Он сообщил также, что 18 марта подписал закон, запрещающий банкам начислять любые пени, штрафы, повышение процентов по кредитам на потребительские нужды.

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