Голова МОЗ закликав українців сидіти вдома: Карантин - не канікули

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Середа, 18 березня 2020, 21:47

Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець звернувся до українців із закликом залишатися під час карантину вдома.

Джерело: звернення міністра охорони здоров’я Іллі Ємця, опубліковане в телеграм-каналі МОЗ

Пряма мова: "Занотуйте: карантин - це не канікули чи відпустка. Якщо ви не пішли на роботу, це не означає, що треба ходити в гості до друзів. Ми наполягаємо, щоб ви залишалися вдома. Самоізоляція  - це нова життєва філософія всіх свідомих людей по всьому світу. Не будьте байдужими до друзів та знайомих. Всіма способами пропагуйте домашній режим. Прості речі рятують життя!

Я ще раз наголошую, ситуація вкрай серйозна. Не ставте під загрозу своє здоров’я  та здоров’я ваших близьких".

Деталі: Ємець шкодує, що багато людей сприймають карантинні обмеження легковажно та нехтують встановленими протиепідемічними правилами та способами індивідуального захисту.

Він зауважив, що в разі необхідності влада буде вводити ще більш жорсткий режим, навіть якщо "це комусь не подобається".

Українська правда
Теми: МОЗ карантин коронавірус Covid-2019


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