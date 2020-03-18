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Глава Минздрава призвал украинцев сидеть дома: Карантин – не каникулы

Среда, 18 марта 2020, 20:47

Министр здравоохранения Илья Емец обратился к украинцам с призывом оставаться во время карантина дома.

Источник: обращение министра здравоохранения Ильи Емца, опубликованное в телеграмм-канале Минздрава

Прямая речь: "Запишите: карантин - это не каникулы или отпуск. Если вы не пошли на работу, это не значит, что надо ходить в гости к друзьям. Мы настаиваем, чтобы вы оставались дома. Самоизоляция - это новая жизненная философия всех сознательных людей по всему миру. Не будьте равнодушными к друзьям и знакомым. Всеми способами пропагандируйте домашний режим. Простые вещи спасают жизнь!

Я еще раз подчеркиваю, ситуация крайне серьезная. Не ставьте под угрозу свое здоровье и здоровье ваших близких".

Детали: Емец сожалеет, что многие люди воспринимают карантин легкомысленно и пренебрегают установленными противоэпидемическими правилами и средствами индивидуальной защиты.

Он отметил, что в случае необходимости власти будут вводить еще более жесткий режим, даже если "это кому-то не нравится".

Украинская правда
Темы: МинздравкарантинкоронавирусCovid-2019
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