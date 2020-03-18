Путін затвердив закон, який визнає українців носіями російської мови

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Середа, 18 березня 2020, 23:15

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що звільняє українців і білорусів, які вільно володіють російською мовою, від спеціального іспиту для отримання громадянства.

Джерелосайт Кремля

Деталі: Путін підписав Федеральний закон "Про внесення змін до статті 331 Федерального закону "Про громадянство Російської Федерації".

Дослівно: "Федеральним законом встановлюється можливість визнання громадян Республіки Білорусь та України, які вільно володіють російською мовою, носіями російської мови без проходження процедури співбесіди при наявності підстав".

українська правда
Теми: Росія Путін окупація


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