Путін затвердив закон, який визнає українців носіями російської мови
Середа, 18 березня 2020, 22:15
Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що звільняє українців і білорусів, які вільно володіють російською мовою, від спеціального іспиту для отримання громадянства.
Джерело: сайт Кремля
Деталі: Путін підписав Федеральний закон "Про внесення змін до статті 331 Федерального закону "Про громадянство Російської Федерації".
Дослівно: "Федеральним законом встановлюється можливість визнання громадян Республіки Білорусь та України, які вільно володіють російською мовою, носіями російської мови без проходження процедури співбесіди при наявності підстав".
українська правда