Путін затвердив закон, який визнає українців носіями російської мови

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що звільняє українців і білорусів, які вільно володіють російською мовою, від спеціального іспиту для отримання громадянства.

Джерело: сайт Кремля

Деталі: Путін підписав Федеральний закон "Про внесення змін до статті 331 Федерального закону "Про громадянство Російської Федерації".

Дослівно: "Федеральним законом встановлюється можливість визнання громадян Республіки Білорусь та України, які вільно володіють російською мовою, носіями російської мови без проходження процедури співбесіди при наявності підстав".