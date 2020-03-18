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Путин подписал закон, который признает украинцев носителями русского языка

Среда, 18 марта 2020, 22:15
Путин подписал закон, который признает украинцев носителями русского языка

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает свободно владеющих русским языком украинцев и белорусов от специального экзамена для получения гражданства.

Источник: сайт Кремля

Детали: Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в статью 331 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации".

Дословно: "Федеральным законом устанавливается возможность признания граждан Республики Белоруссия и Украины, свободно владеющих русским языком, носителями русского языка без прохождения процедуры собеседования при наличии оснований".

украинская правда

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Темы: РосcияПутиноккупация
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