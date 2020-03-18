Путин подписал закон о признании украинцев "носителями русского языка" - СМИ
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Среда, 18 марта 2020, 23:15
Президент России Владимир Путин подписал закон, который признает украинцев и белорусов носителями русского языка без специального собеседования.
Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на документы с сайта Кремля
Детали: Согласно этому закону, граждане Украины и Беларуси могут быть признаны носителями русского языка на основе представленного ими заявления без предварительного собеседования.
Дословно: Решение о признании гражданина Республики Беларусь или Украина носителем русского языка принимается комиссией по результатам рассмотрения их заявлений.
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