Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает свободно владеющих русским языком украинцев и белорусов от специального экзамена для получения гражданства.

Источник: сайт Кремля

Детали: Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в статью 331 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации".

Дословно: "Федеральным законом устанавливается возможность признания граждан Республики Белоруссия и Украины, свободно владеющих русским языком, носителями русского языка без прохождения процедуры собеседования при наличии оснований".