Путин подписал закон о признании украинцев "носителями русского языка" - СМИ

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Среда, 18 марта 2020, 23:15

Президент России Владимир Путин подписал закон, который признает украинцев и белорусов носителями русского языка без специального собеседования.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на документы с сайта Кремля

Детали: Согласно этому закону, граждане Украины и Беларуси могут быть признаны носителями русского языка на основе представленного ими заявления без предварительного собеседования.

Дословно: Решение о признании гражданина Республики Беларусь или Украина носителем русского языка принимается комиссией по результатам рассмотрения их заявлений.

Темы: Росcия Путин оккупация


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