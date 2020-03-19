Мокрий сніг та 17 градусів тепла: погода до кінця тижня

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Четвер, 19 березня 2020, 00:53

Прогнозується, що погода до кінця тижня в Україні матиме перемінний характер: від 1 градусу морозу вночі до +17 вдень.

Джерело: Укргідрометцентр для "Укрінформ"

Деталі: 19-го березня опадів не очікується. У східних, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській області областях температура вночі буде від +4 до -1 градусів. Вдень же стовпчики термометра піднімуться до 12-17 градусів тепла, у Карпатах – 7-12.

 
Прогноз погоди на 19 березня
Укргідрометцентр

У столиці вдень прогріє до 14-16, вночі температура опуститься до 1 градусу.

П’ятниця, 20 березня, в Україні очікується мінлива хмарність. Дощ прогнозують лише у західних областях. Вдень температура коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, вночі від 3 до 8. На півдні пригріє до 18. У Києві також буде хмарно, але без опадів. Вдень 10-15 тепла, вночі 3-8.

 
Прогноз погоди на 20 березня
Укргідрометцентр

21 березня погода очікується хмарна з проясненнями. Окрім сходу, всюди прогнозуються дощі, на заході та півночі вони можуть перейти у мокрий сніг. Стовпчики термометра знизяться вночі до 0-5 градусів, вдень 6-11. Найтепліше буде на півдні – до 15 градусів. На заході та півночі від 2 до 7 тепла. 

Кияни в цей день можуть також чекати на дощ з переходом у мокрий сніг. Похолодає вночі до 0-5 градусів, вдень 2-7. 

 
Прогноз погоди на 21 березня
Укргідрометцентр

У неділю до України прийде мокрий сніг. У південних та східних областях з дощем. Температура повітря там коливатиметься від 0 до 6 градусів.  Не очікується опадів лише на півночі країни. Водночас вночі там прогнозується від 2 до 3 градусів морозу. У Карпатах сніг та до 8 градусів морозу вдень, вночі ж до 14. 

 
Прогноз погоди на 22 березня
Укргідрометцентр

З початку наступного тижня в Україні також очікується мокрий сніг. 

Українська правда
Теми: погода


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