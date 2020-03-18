Мокрый снег и 17 градусов тепла: погода до конца недели

Прогнозируется, что погода до конца недели в Украине будет иметь переменный характер: от 1 градуса мороза ночью до +17 днем.

Источник: Укргидрометцентр для "Укринформ"

Детали: 19-го марта осадков не ожидается. В восточных, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской области областях температура ночью будет от +4 до -1 градуса. Днем же столбики термометра поднимутся до 12-17 градусов тепла, в Карпатах – 7-12.

Прогноз погоды на 19 марта Укргидрометцентр

В столице днем ​​прогреет до 14-16, ночью температура опустится до 1 градуса.

Пятница, 20 марта, в Украине ожидается переменная облачность. Дождь прогнозируют лишь в западных областях. Днем температура будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла, ночью от 3 до 8. На юге пригреет до 18. В Киеве также облачно, но без осадков. Днем 10-15 тепла, ночью 3-8.

Прогноз погоды на 20 марта Укргидрометцентр

21 марта погода ожидается облачная с прояснениями. Кроме востока, везде прогнозируются дожди, на западе и севере они могут перейти в мокрый снег. Столбики термометра снизятся ночью до 0-5 градусов, днем ​​6-11. Теплее всего будет на юге – до 15 градусов. На западе и севере от 2 до 7 тепла.

Киевляне в этот день могут также ожидать дождь с переходом в мокрый снег. Похолодает ночью до 0-5 градусов, днем ​​2-7.

Прогноз погоды на 21 марта Укргидрометцентр

В воскресенье в Украине ожидается мокрый снег. В южных и восточных областях с дождем. Температура воздуха там будет колебаться от 0 до 6 градусов. Не прогнозируется осадков лишь на севере страны. В то же время ночью там будет от 2 до 3 градусов мороза. В Карпатах снег и до 8 градусов мороза днем, ночью же до -14.

Прогноз погоды на 22 марта Укргидрометцентр

С начала следующей недели в Украине также ожидается мокрый снег.