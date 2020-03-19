Денісова: В ОРДЛО – 600 підозр на вірусну інфекцію і 91 на пневмонію, а тестів нема

На території окупованого Донбасу за минулий тиждень близько 600 місцевих жителів звернулися до лікарів із симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції, у 91 людини – підозра на пневмонію, а тестів на коронавірус там немає.

Джерело: уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова з посиланням на місцевих правозахисників

Пряма мова: "Отримала інформацію від наших партнерів ГО "Восточной правозащитной группы" щодо кількості звернень громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, в медзаклади.

За минулий тиждень близько 600 місцевих жителів звернулися до лікарів з симптомами ГРВІ. Крім того, з підозрою на пневмонію – 91 людина.

На жаль, аналогічна інформація стосовно захворюваності на тимчасово окупованій території Криму відсутня.

Через те, що на тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей відсутні тести на визначення COVID-19, лікарі не мають змоги встановити етіологію пневмонії".

Деталі: Омбудсмен закликала міжнародні гуманітарні організації, які мають доступ до ОРДЛО, допомогти їм із забезпеченням тестами на COVID-19, медичними препаратами та засобами особистого захисту цивільного населення, а також провести інформаційну кампанію щодо недопущення поширення коронавірусу.

Денісова також закликала українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей, бути уважними до свого здоров’я і при перших симптомах ГРВІ звертатися до лікаря та не займатися самолікуванням.