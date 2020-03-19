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Денисова: В ОРДЛО – 600 подозрений на вирусную инфекцию и 91 на пневмонию, а тесте нет

Четверг, 19 марта 2020, 07:19
Денисова: В ОРДЛО – 600 подозрений на вирусную инфекцию и 91 на пневмонию, а тесте нет

На территории оккупированного Донбасса за неделю около 600 местных жителей обратились к врачам с симптомами острой респираторной вирусной инфекции, у 91 человека – подозрение на пневмонию, а тестов на коронавирус там нет.

Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на местных правозащитников

Прямая речь: "Получила информацию от наших партнеров ОО "Восточной правозащитной группы" по количеству обращений граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в медучреждения.

За прошедшую неделю около 600 местных жителей обратились к врачам с симптомами ОРВИ. Кроме того, с подозрением на пневмонию – 91 человек.

К сожалению, аналогичная информация о заболеваемости на временно оккупированной территории Крыма отсутствует.

Так как на временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей отсутствуют тесты на определение COVID-19, врачи не имеют возможности установить этиологию пневмонии".

Детали: Омбудсмен призвала международные гуманитарные организации, которые имеют доступ к ОРДЛО, помочь им с обеспечением тестами на COVID-19, медицинскими препаратами и средствами личной защиты гражданского населения, а также провести информационную кампанию по недопущению распространения коронавируса.

Денисова также призвала украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей, быть внимательными к своему здоровью и при первых симптомах ОРВИ обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОРДЛОздоровьекоронавирусCovid-2019омбудсмен
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