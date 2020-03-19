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У Китаї заявляють, що всі нові випадки COVID-19 у них – з-за кордону

Четвер, 19 березня 2020, 07:42
У Китаї заявляють, що всі нові випадки COVID-19 у них – з-за кордону

На материковій частині Китаю за минулу добу зареєстровано 34 нових випадки зараження коронавірусом, усі – в людей, які прибули з-за кордону.

Джерело: "Интерфакс" із посиланням на Держкомздоров’я КНР

Деталі: У Пекіні за останню добу виявлено 21 хворого, в Шанхаї – 2, у провінції Гуандун – 9, по одному – в провінціях Хейлунцзян і Чжецзян.

Усього налічується 189 інфікованих, які прибули в Китай з-за кордону.

За добу в країні померли 8 осіб, усі випадки зафіксовано в епіцентрі поширення інфекції – провінції Хубей.

Із грудня число жертв коронавірусу в Китаї досягло 3 245 осіб, зареєстровано 80 928 випадків захворювання. З них в Хубеї померли 3 130, а захворіли 67,8 тисяч.

На материковій частині країни на даний час у медустановах проходять курс лікування 7,2 тисячі осіб, стан 2,3 тисячі хворих оцінюється як важкий. Водночас, понад 70,4 тисячі осіб одужали і покинули медустанови.

На китайських територіях поза материковою частиною країни з грудня минулого року зареєстровано 307 випадків захворювання: у Гонконзі – 192 (при чотирьох смертельних випадках), у Макао – 15, на Тайвані – 100 (один випадок смерті).

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяКитай
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