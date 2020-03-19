В Китае заявляют, что все новые случаи COVID-19 у них – из-за границы

На материковой части Китая за истекшие сутки зарегистрировано 34 новых случаев заражения коронавирусом, все – у людей, прибывших из-за рубежа.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на Госкомздрав КНР

Детали: В Пекине за последние сутки выявлен 21 больной, в Шанхае – 2, в провинции Гуандун – 9, по одному – в провинциях Хэйлунцзян и Чжэцзян.

Всего насчитывается 189 инфицированных, прибывших в Китай из-за границы.

За сутки в стране скончались 8 человек, все случаи зафиксированы в эпицентре распространения инфекции – провинции Хубэй.

С декабря число жертв коронавируса в Китае составило 3 245 человек, зарегистрировано 80 928 случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3 130, а заболели 67,8 тысяч.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 7,2 тысячи человек, состояние 2,3 тысячи больных оценивается как тяжелое. В то же время, более 70,4 тысячи человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 307 случаев заболевания: в Гонконге – 192 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао – 15, на Тайване – 100 (один случай смерти).