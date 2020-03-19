Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Херсоні бригаду "швидкої" відправили на карантин: підозра на коронавірус

Четвер, 19 березня 2020, 08:38
У Херсоні бригаду швидкої відправили на карантин: підозра на коронавірус

У Херсоні бригада медиків "швидкої" буде змушена провести 14 днів на карантині через те, що родина, яка їх викликала зі скаргами на високу температуру, приховала, що повернулася з-за кордону.

Джерело: директор департаменту здоров’я Херсонської ОДА Віктор Короленко у Facebook

Пряма мова: "Вчора (18 березня, – ред.) до екстренної швидкої допомоги надійшов виклик із скаргами на високу температуру у членів родини, що проживає в Херсоні. Громадяни приховали інформацію від диспетчера щодо свого нещодавнього перебування за кордоном. Тож на виклик "швидка" виїхала без засобів підвищеного захисту. Результат: бригада "швидкої" перебуватиме на карантині 14 днів!".

Деталі: Короленко закликав громадян бути чесними та правдиво відповідати на питання операторів екстреної швидкої допомоги під час спілкування, оскільки "достовірна інформація збереже життя тим, хто рятує життя вам".

Він пояснив, що якщо люди будуть нечесними, то дуже швидко нікому буде виїжджати на виклики.

Короленко також нагадав, що наразі діє закон про протидію поширенню коронавірусної інфекції в Україні, який передбачає суворе покарання за порушення режиму карантину та за недотримання санітарних норм.

Зокрема, штрафи 17-34 тисячі гривень для осіб, які можуть бути інфіковані COVID-19 та самовільно залишили місця обсервації (для посадовців – 34-170 тисяч) і навіть до 3 років в’язниці за порушення правил та норм, встановлених для запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, якщо такі дії спричинили або могли спричинити поширення цих захворювань.

Читайте також: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Вийти з дому і не сісти на 8 років. Рекомендації, заборони та пільги на карантині

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ХерсонкоронавірускарантинCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Херсон
РФ ударила по житловому будинку та магазину в Херсоні: є поранені
Росіяни зранку обстріляли Херсон: 2 загиблих
Росіяни обстріляли багатоповерхівку в Херсоні, є поранені
Останні новини
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі від атаки 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зруйновано склади
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
Усі новини...
Реклама: