У Херсоні бригаду "швидкої" відправили на карантин: підозра на коронавірус

У Херсоні бригада медиків "швидкої" буде змушена провести 14 днів на карантині через те, що родина, яка їх викликала зі скаргами на високу температуру, приховала, що повернулася з-за кордону.

Джерело: директор департаменту здоров’я Херсонської ОДА Віктор Короленко у Facebook

Пряма мова: "Вчора (18 березня, – ред.) до екстренної швидкої допомоги надійшов виклик із скаргами на високу температуру у членів родини, що проживає в Херсоні. Громадяни приховали інформацію від диспетчера щодо свого нещодавнього перебування за кордоном. Тож на виклик "швидка" виїхала без засобів підвищеного захисту. Результат: бригада "швидкої" перебуватиме на карантині 14 днів!".

Деталі: Короленко закликав громадян бути чесними та правдиво відповідати на питання операторів екстреної швидкої допомоги під час спілкування, оскільки "достовірна інформація збереже життя тим, хто рятує життя вам".

Він пояснив, що якщо люди будуть нечесними, то дуже швидко нікому буде виїжджати на виклики.

Короленко також нагадав, що наразі діє закон про протидію поширенню коронавірусної інфекції в Україні, який передбачає суворе покарання за порушення режиму карантину та за недотримання санітарних норм.

Зокрема, штрафи 17-34 тисячі гривень для осіб, які можуть бути інфіковані COVID-19 та самовільно залишили місця обсервації (для посадовців – 34-170 тисяч) і навіть до 3 років в’язниці за порушення правил та норм, встановлених для запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, якщо такі дії спричинили або могли спричинити поширення цих захворювань.

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