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Меркель: Коронавірус – найбільший виклик Німеччини після Другої світової війни

Четвер, 19 березня 2020, 08:51
Меркель: Коронавірус – найбільший виклик Німеччини після Другої світової війни

Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила зі зверненням до нації і закликала громадян визнати серйозність загрози коронавірусу і зробити свій внесок в уповільнення його поширення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Меркель охарактеризувала боротьбу з вірусом як найбільшу проблему Німеччини після закінчення Другої світової війни і закликала до національної єдності.

"Ситуація серйозна. Приймайте це всерйоз. З часу об'єднання Німеччини ні, з часів Другої світової війни для нашої країни не було ніяких викликів, які вимагали б такої міри спільних і згуртованих дій", - сказала вона.

На відміну від таких країн, як Італія, Франція та Іспанія, Німеччина повністю не закрила країну. Тим не менш, вона закрила свої кордони для громадян, які не входять до ЄС, і обмежила поїздки.

 "Я щиро вірю, що ми доб'ємося успіху в рішенні завдання, що стоїть перед нами, поки всі громадяни цієї країни розуміють, що це також їхнє завдання", - сказала вона.

Вперше за 15 років на посаді канцлера Меркель виступила з незапланованим зверненням безпосередньо до німецької нації.

"Я звертаюся до вас сьогодні таким незвичайним чином, тому що я хочу розповісти вам, що керує мною як канцлером і всіма моїми колегами в уряді в даний час. Це є частиною відкритої демократії - ми пояснюємо наші політичні рішення і робимо їх прозорими", - сказала вона.

Раніше в цей день німецькі експерти в області охорони здоров'я попереджали, що загальна кількість інфікованих може сягнути 10 мільйонів осіб в найближчі місяці, якщо громадяни не будуть вживати заходи щодо уповільнення поширення вірусу.

У середу в Німеччині було зареєстровано понад 1000 випадків зараження COVID-19, захворювання, викликаного вірусом. За даними Центру досліджень коронавірусу Джона Хопкінса, в Німеччині інфіковано трохи менше 12 000 осіб.

Раніше Меркель говорила, що до 70% населення Німеччини, що налічує близько 83 мільйонів осіб, можуть заразитися коронавірусом.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяНімеччинаМеркель
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