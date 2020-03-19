Меркель: Коронавирус – самый большой вызов Германии после Второй мировой войны

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с обращением к нации и призвала граждан признать серьезность, которую представляет коронавирус, и внести свой вклад в замедление его распространения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Меркель охарактеризовала борьбу с вирусом как величайшую проблему Германии после окончания Второй мировой войны и призвала к национальному единству.

"Ситуация серьезная. Принимайте это всерьез. Со времени объединения Германии нет, со времен Второй мировой войны для нашей страны не было никаких вызовов, которые требовали бы такой степени совместных и сплоченных действий", - сказала она.

В отличие от таких стран, как Италия, Франция и Испания, Германия полностью не закрыла страну. Тем не менее, она закрыла свои границы для граждан, не входящих в ЕС, ограничила поездки.

"Я искренне верю, что мы добьемся успеха в решении стоящей перед нами задачи, пока все граждане этой страны понимают, что это также их задача", - сказала она.

Впервые за 15 лет на посту канцлера Меркель выступила с незапланированным обращением непосредственно к немецкой нации.

"Я обращаюсь к вам сегодня таким необычным образом, потому что я хочу рассказать вам, что руководит мной как канцлером и всеми моими коллегами в правительстве в настоящее время. Это является частью открытой демократии - мы объясняем наши политические решения и делаем их прозрачными", - сказала она.

Ранее в этот день немецкие эксперты в области здравоохранения предупреждали, что общее количество инфицированных может достигнуть 10 миллионов человек в ближайшие месяцы, если граждане не примут меры по замедлению распространения вируса.

В среду в Германии было зарегистрировано более 1000 случаев заражения COVID-19, заболеванием, вызванным вирусом. По данным Центра исследований коронавируса Джона Хопкинса, в Германии инфицировано чуть менее 12 000 человек.

Ранее Меркель говорила, что до 70% населения Германии, насчитывающего около 83 миллионов человек, могут заразиться коронавирусом.