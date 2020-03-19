Путін: Я не царюю, я працюю

Президент Росії Володимир Путін заявив, що ще не знає, ким буде у 2024 році, але готовий подумати про якусь посаду, якщо народ захоче його бачити у владі.

Джерело: відеоінтерв'ю ТАСС для проекту "20 запитань Володимиру Путіну"

Деталі: На запитання журналіста Андрія Ванденка, що чекає росіян у 2024 році і "Ви з нами назавжди?" Путін відповів: "Якщо ви захочете". І додав, що "питання, в якій якості?"

Пряма мова: "Не знаю, подивимося. Попереду ще багато часу... (Якщо народ скаже "залишайтеся") треба подумати буде. У якій якості – це інше питання... Попереду ще 4 роки, у мене немає зараз відповіді (в якій якості я можу тоді бути – УП).

Але найголовніше, повторюю ще раз, щиро абсолютно, без будь-якого красування, найголовніше, найпринциповіше питання – це настрій переважної більшості громадян країни. Це питання довіри, звісно".

Деталі: Путін сказав, що еліти можуть нервувати через таку невизначеність, але "первинне джерело влади – це народ", і для нього дуже важливо "відчувати, розуміти, чого люди хочуть".

Російський лідер також запевнив, що йому й на думку не спадало, що він буде президентом – ще й так довго, проте піти з посади йому не дає почуття відповідальності "за те, що відбувається, як відбувається, що буде відбуватися".

Путін також відкинув порівняння його з царем.

Пряма мова: "Це не відповідає дійсності. Це так, знаєте, можна було б когось іншого назвати царем.

Я ж працюю кожен день, я не царюю. Цар – це той, хто сидить, зверху поглядає і каже: ось накажу, і там дещо зроблять. А сам тільки шапку приміряє і поглядає у дзеркало. Я працюю кожен день".