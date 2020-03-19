Путин: Я не царствую, я работаю  

Президент России Владимир Путин заявил, что еще не знает, кем будет в 2024 году, но готов подумать о какой-либо должности, если народ захочет его видеть во власти.

Источник: видеоинтервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину"

Детали: На вопрос журналиста Андрея Ванденко, что ждет россиян в 2024 году и "Вы с нами навсегда?" Путин ответил: "Если вы захотите". И добавил, что "вопрос, в каком качестве?"

Пряма речь: "Не знаю, посмотрим. Впереди ещё много времени… (Если народ скажет "оставайтесь") надо подумать будет. В каком качестве – это другой вопрос...Впереди ещё 4 года, у меня нет сейчас ответа (в какому качестве я могу тогда быть – УП).

Но самое главное, повторяю ещё раз, искренне абсолютно, без всякой рисовки, самый главный, самый принципиальный вопрос – это настроение подавляющего большинства граждан страны. Это вопрос доверия, конечно".

Детали: Путин сказал, что элиты могут нервничать из-за такой неопределённости, но "первичный источник власти – это народ", и для него очень важно "чувствовать, понимать, чего люди хотят".

Российский лидер также заверил, что ему и в голову не приходило, что он будет президентом – еще и так долго, однако уйти с поста ему не дает чувство ответственности "за то, что происходит, как происходит, что будет происходить".

Путин также отверг сравнение его с царем.

Пряма речь: "Это не соответствует действительности. Это так, знаете, можно было бы кого-то другого назвать царём.

Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь – это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу, и там кое-что сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день".