"Зупинимо коронавірус дисципліною": Чернівцями їздить авто з гучномовцем

У Чернівцях, де було зафіксовано перший спалах коронавірусу в Україні, організували оповіщення населення щодо карантину та заходів щодо запобігання інфікуванню.

Джерело: місцеве видання АСС

Деталі: Спеціальна автівка з гучномовцем об`їжджає мікрорайони міста та повідомляє, як дотримуватися правил карантину. Зазначається, що таке оповіщення у Чернівцях здійснюватимуть щоденно.

Дослівно: "Громадський транспорт у Чернівцях зупинено до поліпшення епідемічної ситуації. Це – вимушений захід, щоб вберегти здоров`я та життя чернівчан. У зоні підвищеної небезпеки – особи віком понад 60 років. Збережіть життя своїм близьким, подбайте, щоб старші люди залишалися вдома і були забезпечені всім необхідним. Зупинити небезпечний вірус ми можемо лише дисципліною і відповідальністю".

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