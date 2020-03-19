"Зупинимо коронавірус дисципліною": Чернівцями їздить авто з гучномовцем
У Чернівцях, де було зафіксовано перший спалах коронавірусу в Україні, організували оповіщення населення щодо карантину та заходів щодо запобігання інфікуванню.
Джерело: місцеве видання АСС
Деталі: Спеціальна автівка з гучномовцем об`їжджає мікрорайони міста та повідомляє, як дотримуватися правил карантину. Зазначається, що таке оповіщення у Чернівцях здійснюватимуть щоденно.
Дослівно: "Громадський транспорт у Чернівцях зупинено до поліпшення епідемічної ситуації. Це – вимушений захід, щоб вберегти здоров`я та життя чернівчан. У зоні підвищеної небезпеки – особи віком понад 60 років. Збережіть життя своїм близьким, подбайте, щоб старші люди залишалися вдома і були забезпечені всім необхідним. Зупинити небезпечний вірус ми можемо лише дисципліною і відповідальністю".
Передісторія:
- Станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків COVID-19, з них 2 летальних: Чернівецька область - 10 випадків (1 летальний), Житомирська - 1 (летальний) випадок, Київщина - 2 випадки, Донецька область - 1 випадок, Київ - 2 випадки.
- Щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції в Україні запроваджено суворі карантинні заходи: зупинено роботу метро, закрито міжміське та міжобласне пасажирське сполучення, скасовано розважальні заходи, закрито ресторани та ТРЦ, заборонено пересуватись у транспорті без маски та більше ніж по 10 людей одночасно.