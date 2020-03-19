"Остановим коронавирус дисциплиной": Черновцами ездит авто с громкоговорителем

В Черновцах, где была зафиксирована первя вспышка коронавируса в Украине, организовали оповещения населения о карантине и мерах по предотвращению инфицирования.

Источник: местное издание АСС

Детали: Специальная машина с громкоговорителем объезжает микрорайоны города и сообщает, как соблюдать правила карантина. Отмечается, что такое оповещения в Черновцах будут осуществлять ежедневно.

Дословно: "Общественный транспорт в Черновцах приостановлен до улучшения эпидемической ситуации. Это - вынужденная мера, чтобы уберечь здоровье и жизнь Черновцов. В зоне повышенной опасности - лица старше 60 лет. Сохраните жизнь своим близким, позаботьтесь, чтобы пожилые люди оставались дома и были обеспечены всем необходимым. Остановить опасный вирус мы можем только дисциплиной и ответственностью".

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