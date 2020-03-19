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"Остановим коронавирус дисциплиной": Черновцами ездит авто с громкоговорителем

Четверг, 19 марта 2020, 11:16

В Черновцах, где была зафиксирована первя вспышка коронавируса в Украине, организовали оповещения населения о карантине и мерах по предотвращению инфицирования.

Источник: местное издание АСС

Детали: Специальная машина с громкоговорителем объезжает микрорайоны города и сообщает, как соблюдать правила карантина. Отмечается, что такое оповещения в Черновцах будут осуществлять ежедневно.

Дословно: "Общественный транспорт в Черновцах приостановлен до улучшения эпидемической ситуации. Это - вынужденная мера, чтобы уберечь здоровье и жизнь Черновцов. В зоне повышенной опасности - лица старше 60 лет. Сохраните жизнь своим близким, позаботьтесь, чтобы пожилые люди оставались дома и были обеспечены всем необходимым. Остановить опасный вирус мы можем только дисциплиной и ответственностью".

Предыстория:

  • По состоянию на утро 19 марта в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев COVID-19, из них 2 летальных: Черновицкая область - 10 случаев (1 летальный), Житомирская - 1 (летальный) случай, Киевщина - 2 случая, Донецкая область - 1 случай, Киев - 2 случая.
  • Чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции в Украине введены строгие карантинные меры: остановлена работа метро, закрыты междугороднее и межобластное пассажирское сообщение, отменены развлекательные мероприятия, закрыты рестораны и ТРЦ, запрещено передвигаться в транспорте без маски и более чем по 10 человек одновременно.

Темы: коронавирусCovid-2019Черновцы
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