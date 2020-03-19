COVID-19: Кличко розповів, скільки у Києва апаратів штучного дихання

У Києві є 200 апаратів штучної вентиляції легень – і столиця закупить їх ще для порятунку тих, кого може вразити пневмонія внаслідок зараження коронавірусом SARS-CoV-2.

Джерело: брифінг міського голови Києва Віталія Кличка, якому журналісти слали запитання заздалегідь в умовах карантину

Пряма мова "Апаратів штучної вентиляції легень у Києві – 200. Із них 133 – в інфекційних відділеннях базових лікарень. Ми замовили ще додаткові апарати… розраховуємо, що декілька десятків ми отримаємо вже наступного тижня.

…Сьогодні у Київ надійшло 62 тисячі (медичних) масок – місто їх придбало, наступного тижня ми розраховуємо отримати ще 100 тисяч масок, виготовлення яких ми замовили на українських підприємствах і за кордоном.

Маски, які в нас є, ми поширюємо лікарням, медикам, на комунальних підприємствах, частину сьогодні передаємо поліції. Розповсюджуємо на тих підприємствах, від яких залежить життєдіяльність міста. Шалений попит на маски – він не лише у Києві, а ї в інших містах і в інших країнах".

Деталі: Кличко також повідомив, що у Києві – 600 тисяч людей віком 60 років і старше, з них понад 12 тисяч – самотні й потребують допомоги. Місто організувало доставку продуктів, ліків і засоби гігієни для одиноких пенсіонерів на час карантину. Соціальні працівники проінструктовані щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції, що породжує хворобу COVID-19.

Мер також поінформував, що до 3 квітня у КМДА призупинено прийом громадян, але працівники адміністрації приймають звернення людей на електронну і звичайну пошту (скриньку почепили на вході у Київраду).

Щодо транспорту, то Кличко повідомив, що наземний транспорт не зможе перекрити метрополітен повністю, а деякі приватні перевізники ще й скорочують кількість рейсів – із ними ведуть переговори.