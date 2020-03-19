COVID-19: Кличко рассказал, сколько у Киева аппаратов искусственного дыхания

В Киеве есть 200 аппаратов искусственной вентиляции легких – и столица закупит их еще для спасения тех, кого может поразить пневмония вследствие заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Источник: брифинг городского главы Киева Виталия Кличко, которому журналисты слали вопросы заранее в условиях карантина

Прямая речь: "Аппаратов искусственной вентиляции легких в Киеве – 200. Из них 133 – в инфекционных отделениях базовых больниц. Мы заказали еще дополнительные аппараты... рассчитываем, что несколько десятков мы получим на следующей неделе.

...Сегодня в Киев поступило 62 тысячи (медицинских) масок – город их приобрел, на следующей неделе мы рассчитываем получить еще 100 тысяч масок, изготовление которых мы заказали на украинских предприятиях и за рубежом.

Маски, которые у нас есть, мы распространяем больницам, медикам, на коммунальных предприятиях, часть сегодня передаем полиции. Распространяем на тех предприятиях, от которых зависит жизнедеятельность города. Бешеный спрос на маски – он не только в Киеве, но и в других городах и в других странах".

Детали: Кличко также сообщил, что в Киеве – 600 тысяч человек в возрасте 60 лет и старше, из них более 12 тысяч – одинокие и нуждаются в помощи. Город организовало доставку продуктов, лекарств и средств гигиены для одиноких пенсионеров на время карантина. Социальные работники проинструктированы на счет предотвращению распространения коронавирусной инфекции, которая порождает болезнь COVID-19.

Мэр также сообщил, что до 3 апреля в КГГА приостановлен прием граждан, но работники администрации принимают обращения людей на электронную и обычную почту (ящик повесили на входе в Киевсовет).

Что касается транспорта, то Кличко сообщил, что наземный транспорт не сможет перекрыть метрополитен полностью, а некоторые частные перевозчики еще и сокращают количество рейсов – с ними ведут переговоры.