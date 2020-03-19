Правоохоронці викрили осіб, які незаконно контролювали три вугільні шахти

САП та НАБУ викрили корупційну схему, що завдала мільйонних збитків трьом вугледобувним шахтам.

Джерело: пресслужба САП

Деталі: За процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ викрито двох осіб, безпосередньо причетних до організації злочинної схеми із заволодіння понад 51,17 млн гривень коштів трьох державних вугледобувних підприємств - ДП "Селидіввугілля", ДП "Мирноградвугілля" та ДП "Шахтоуправління Південнодонбаське №1".

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2016-2018 роках група осіб організувала схему, яка встановлювала фактичний контроль за державними закупівлями цих шахт – від відстеження потреб у закупівлях, формування умов тендерів, контактів з потенційними постачальниками до визначення очікуваної вартості закупівлі, переможців тендерів та контролю за розрахунками з ними.

Під час дослідження закупівель вказаних підприємств, антикорупційні органи встановили факти, що у майже 70 закупівлях договори на постачання отримувала одна компанія.

Так, постачання паливно-мастильних матеріалів, запасних частин до гірничо-шахтного обладнання, металовиробів, кабельної продукції для шахт мала здійснити одна й таж компанія.

Проте з’ясувалося, що ця компанія виконувала роль посередника, перепродуючи з націнкою товар, придбаний в учасників реального сектору, які зважаючи на навмисно створені учасниками схеми перешкоди не мали реальних шансів напряму співпрацювати з держпідприємствами.

Як наслідок, вказані державні вугледобувні підприємства за три роки закупили товарів за завищеними цінами на загальну суму 174,5 млн гривень, незаконно переплативши понад 51,17 млн гривень.

16 березня 2020 року учасникам злочинної схеми повідомлено про підозру у створенні злочинної організації, вчиненні злочинів групою осіб (п'ять і більше), привласненні, розтраті майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 3 млн гривень та 1,2 млн гривень.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, причетні до організації корупційної схеми, завдяки якій державні підприємства вугільної галузі контролювались сторонніми особами.