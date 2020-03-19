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Правоохранители разоблачили лиц, котрые незаконно контролировали угольные шахты

Четверг, 19 марта 2020, 11:55
Правоохранители разоблачили лиц, котрые незаконно контролировали угольные шахты

САП и НАБУ разоблачили коррупционную схему, которая нанесла миллионные убытки трем угледобывающим шахтам

Источник: пресс-служба САП

Детали: Под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ разоблачены два человека, которые непосредственно причастны к организации преступной схемы по завладению более 51,17 млн гривень средств трех государственных угледобывающих предприятий - ГП "Селидовуголь", ГП "Мирноградуголь" и ГП "Шахтоуправление Южнодонбасское №1" .

В ходе досудебного расследования установлено, что в 2016-2018 годах группа лиц организовала схему, которая устанавливала фактический контроль за государственными закупками этих шахт - от отслеживания потребностей в закупках, формирование условий тендеров, контактов с потенциальными поставщиками до определения ожидаемой стоимости закупки, победителей тендеров и контроля за расчетами с ними.

Во время исследования закупок указанных предприятий, антикоррупционные органы установили, что в почти 70 закупках договора на поставку получала одна компания.

Так, поставки горюче-смазочных материалов, запасных частей для горно-шахтного оборудования, металлоизделий, кабельной продукции для шахт должна была осуществить одна и та же компания.

Однако выяснилось, что компания выполняла роль посредника, перепродавая с наценкой товар, приобретенный у участников реального сектора, которые ввиду намеренно созданных участниками схемы препятствий не имели реальных шансов напрямую сотрудничать с госпредприятиями.

Как следствие, указанные государственные угледобывающие предприятия за три года закупили товаров по завышенным ценам на общую сумму 174, 5 млн гривень, незаконно переплатив более 51,17 млн гривень.

16 марта 2020 года участникам преступной схемы сообщено о подозрении в создании преступной организации, совершении преступлений группой лиц (пять и более), присвоении, растрате имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.

Сейчас подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3 млн гривен и 1,2 млн гривен.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к организации коррупционной схемы, благодаря которой государственные предприятия угольной отрасли контролировались посторонними лицами.

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Темы: шахтыкоррупцияНАБУАнтикоррупционная прокуратура
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