У МЗС пояснили, чи можуть українці завершити відпочинок у Єгипті, попри пандемію

Українські туристи, які зараз перебувають у Єгипті, можуть самостійно вирішити, чи переривати свій відпочинок у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це розповів посол України у Єгипті Євген Микитенко у коментарі "Європейській правді".

"Є громадяни, які вже висловили бажання повернутися в Україну, щойно з'явиться нагода. Однак ті, хто хочуть добути свою відпустку до кінця, мають таку можливість", - розповів посол. Втім, повернення відпочиваючих має завершитися до кінця березня.

За даними посольства, станом на 10 годину ранку 19 березня у Шарм-ель-Шейху залишається близько 11955 громадян України, у Хургаді - ще 2326. Усі вони здорові.

"Двоє громадянок з підозрою на COVID-19 з нашою допомогою вже пройшли необхідні аналізи на наявність коронавірусу. Вони здорові, дякувати Богу – вчора були виписані з лікарні Шарм-ель-Шейха та відлітатимуть в Україну", - зазначив Євген Микитенко.

Станом на ранок 19 березня у Шарм-ель-Шейху в готелі Reef Oasis Beach Resort на карантині перебувають 730 українців, ще двоє – у готелі Sentido Reef Oasis. Ще у двох готелях Хургади на карантині перебувають 98 українців. За інформацією туристичних операторів, усі ці громадяни повернуться додому після проходження відповідних медико-санітарних оглядів окремими чартерними рейсами.

Як повідомлялося раніше, посольство України у Єгипті домовилося про дозвіл для прибуття українських евакуаційних літаків, попри рішення влади країни закрити повітряний простір для пасажирських авіарейсів з 12:00 19 березня.