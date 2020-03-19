Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В МИД объяснили, могут ли украинцы завершить отдых в Египте, несмотря на пандемию

Четверг, 19 марта 2020, 12:29
В МИД объяснили, могут ли украинцы завершить отдых в Египте, несмотря на пандемию

Украинские туристы, которые сейчас находятся в Египте, могут самостоятельно решить, прерывать ли свой отдых в связи с пандемией коронавируса.

Об этом рассказал посол Украины в Египте Евгений Микитенко в комментарии "Европейской правде".

"Есть граждане, которые уже выразили желание вернуться в Украину, как только появится возможность. Однако те, кто хотят добыть свой отпуск до конца, имеют такую ​​возможность", - рассказал посол. Впрочем, возвращение отдыхающих должно завершиться до конца марта.

По данным посольства, по состоянию на 10:00 утра 19 марта в Шарм-эль-Шейхе остается около 11955 граждан Украины, в Хургаде - еще 2326. Все они здоровы.

"Две гражданки с подозрением на COVID-19 с нашей помощью уже прошли необходимые анализы на наличие коронавируса. Они здоровы, слава Богу - вчера были выписаны из больницы Шарм-эль-Шейха и улетят в Украину", - отметил Евгений Микитенко.

На карантине в Шармх-эль-Шейхе в отеле Reef Oasis Beach Resort находятся 730 украинцев, еще двое - в гостинице Sentido Reef Oasis. В двух отелях Хургады на карантине находятся 98 украинцев. По информации туроператоров, все эти граждане вернутся домой после медико-санитарных осмотров отдельными чартерными рейсами.

Как сообщалось ранее, посольство Украины в Египте договорилось о разрешении на прибытие украинских эвакуационных самолетов, несмотря на решение властей страны закрыть воздушное пространство для пассажирских авиарейсов с 12:00 19 марта.

Темы: Covid-2019коронавирусЕгипеттуризмМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Covid-2019
Нужно ли вакцинироваться и продолжать действие COVID-сертификата – объясняет Минздрав
Путин вышел к ошалевшей толпе в Дербенте, внезапно забыв о ковиде
Хорошее слово о Covid-19. Как пандемия открыла новые возможности в науке и медицине
Последние новости
04:54
ISW считает, что российские войска используют запрещенное химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
Все новости...
Реклама: