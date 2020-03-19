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Лукашенко вважає коронавірус психозом

Четвер, 19 березня 2020, 12:49
Лукашенко вважає коронавірус психозом

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що люди можуть більше постраждати від паніки, ніж від самого коронавірусу.

Джерело: Лукашенко, якого цитує державне білоруське інформагентство БЕЛТА

Пряма мова: "Незважаючи на якусь критику з мого боку, я цей коронавірус називаю не інакше як психозом і від цього ніколи не відмовлюся, бо разом з вами пережив уже багато психозів, і ми знаємо, до чого це призводило. Абсолютно переконаний, що це один із таких же психозів, який комусь буде на руку, а кому-то і на шкоду".

Деталі: У той же час Лукашенко відзначив, що влада повинна виходити з тієї обстановки, яка складається в країні та за її межами. На думку президента Білорусі, цивілізований світ з'їхав з глузду, а політики вже почали використовувати ситуацію заради своїх інтересів.

Глава держави зазначив, що швидке поширення захворювання дозволило "струсити" білоруську систему охорони здоров'я, особливо вірусологів та епідеміологів.

Пряма мова: "Добре, що ми з радянських часів зберегли цю систему. А так ми людей лікуємо, а що там з епідеміологічною обстановкою? Цей психоз змусив нас якось підбадьоритися і в цьому напрямку попрацювати".

Передісторія:

  • Кількість зафіксованих випадків коронавірусу в Білорусі - 51 особа станом на 19 березня.
  • Білорусь, на відміну від усіх сусідніх країн, не стала закривати свої кордони і вводити карантин у навчальних закладах.
  • Станом на ранок 19 березня в світі зареєстровано 218 777 випадків зараження COVID-19, 8810 смертей і 84 113 осіб, які подолали хворобу.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусЛукашенкоБілорусь
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