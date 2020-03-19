Лукашенко считает коронавирус психозом
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что люди могут больше пострадать от паники, чем от самого коронавируса.
Источник: Лукашенко, которого цитирует государственное белорусское информагентство БЕЛТА
Прямая речь: "Несмотря на некую критику с моей стороны, я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред"
Детали: В то же время Лукашенко отметил, что власти должны исходить из той обстановки, которая складывается в стране и за ее пределами. По мнению президента Беларуси, цивилизованный мир сошел с ума, а политики уже начали использовать ситуацию ради своих интересов.
Глава государства отметил, что быстрое распространение заболевания позволило "встряхнуть" белорусскую систему здравоохранения, особенно вирусологов и эпидемиологов.
Прямая речь: "Хорошо, что мы с советских времен сохранили эту систему. А так мы людей лечим, а что там с эпидемиологической обстановкой? Этот психоз заставил нас как-то встряхнуться и в этом направлении поработать".
Предыстория:
- Количество зафиксированных случаев коронавируса в Беларуси — 51 человек по состоянию на 19 марта.
- Беларусь, в отличие от всех соседних стран, не стала закрывать свои границы и вводить карантин в учебных заведениях.
- По состоянию на утро 19 марта в мире зарегистрировано 218 777 случаев заражения COVID-19, 8810 смертей и 84 113 человек, которые преодолели болезнь.