Громадянку України затримали в Чорногорії за порушення режиму самоізоляції
Поліція чорногорського міста Будва затримала громадянку України через порушення режиму самоізоляції.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Vijesti.
Поліцейські виявили її біля будинку, в якому вона повинна була жити після приїзду з України.
Проти неї була подана кримінальна скарга через те, що вона не виконала розпорядження органів охорони здоров'я щодо боротьби з небезпечним захворюванням відповідно до статті 287 Кримінального кодексу Чорногорії.
Раніше інспекційним управлінням відділу санітарної інспекції українці винесли рішення про самоізоляцію.
В даний час загальна кількість хворих коронавірусом в Чорногорії становить вісім осіб.
Вчора Інститут громадського здоров'я підтвердив ще шість випадків зараження коронавірусом.
Після виявлення перших випадків захворювання Чорногорія ввела жорсткі карантинні заходи.