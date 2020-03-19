Громадянку України затримали в Чорногорії за порушення режиму самоізоляції

Поліція чорногорського міста Будва затримала громадянку України через порушення режиму самоізоляції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Vijesti.

Поліцейські виявили її біля будинку, в якому вона повинна була жити після приїзду з України.

Проти неї була подана кримінальна скарга через те, що вона не виконала розпорядження органів охорони здоров'я щодо боротьби з небезпечним захворюванням відповідно до статті 287 Кримінального кодексу Чорногорії.

Раніше інспекційним управлінням відділу санітарної інспекції українці винесли рішення про самоізоляцію.

В даний час загальна кількість хворих коронавірусом в Чорногорії становить вісім осіб.

Вчора Інститут громадського здоров'я підтвердив ще шість випадків зараження коронавірусом.

Після виявлення перших випадків захворювання Чорногорія ввела жорсткі карантинні заходи.