Гражданку Украины задержали в Черногории за нарушение режима самоизоляции

2464 просмотра
Четверг, 19 марта 2020, 14:08

Полиция черногорского города Будва задержала гражданку Украины за нарушение режима самоизоляции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Vijesti.

Полицейские обнаружили ее у дома, в котором она должна была жить после приезда из Украины.

Против нее подана уголовная жалоба за то, что она не выполнила распоряжение органов здравоохранения по борьбе с опасным заболеванием в соответствии со статьей 287 Уголовного кодекса Черногории.

Ранее инспекционное управление отдела санитарной инспекции предписало украинке находиться в самоизоляции.

В настоящее время общее количество зараженных коронавирусом в Черногории составляет восемь человек.

Вчера Институт общественного здоровья подтвердил еще шесть случаев заражения коронавирусом.

После выявления первых случаев заболевания Черногория ввела жесткие карантинные меры.

Темы: Черногория коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
Глава УПЦ МП возглавил масштабный протест сербской церкви в Черногории 29 февраля 2020, 18:57
Несколько тысяч человек вышли в Черногории на "церковные протесты" 2 января 2020, 10:44
Задержанные депутаты и заблокированные дороги: Черногория приняла закон о церкви 27 декабря 2019, 08:54
Все новости
Главные новости
МОЗ разработал 4 сценария борьбы с коронавирусом
Полиция составила 32 протокола за нарушение карантина
Коронавирус в Киевской области обнаружили у жены нардепа Шахова
Премьер Италии: строгий карантин необходимо продлить после 3 апреля
Все новости
Лайфхаки

5 простых рецептов сладостей, которые можно приготовить дома

мнение

Почему не стоит убивать все бактерии, которые живут в нашем организме

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!