Гражданку Украины задержали в Черногории за нарушение режима самоизоляции
Полиция черногорского города Будва задержала гражданку Украины за нарушение режима самоизоляции.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Vijesti.
Полицейские обнаружили ее у дома, в котором она должна была жить после приезда из Украины.
Против нее подана уголовная жалоба за то, что она не выполнила распоряжение органов здравоохранения по борьбе с опасным заболеванием в соответствии со статьей 287 Уголовного кодекса Черногории.
Ранее инспекционное управление отдела санитарной инспекции предписало украинке находиться в самоизоляции.
В настоящее время общее количество зараженных коронавирусом в Черногории составляет восемь человек.
Вчера Институт общественного здоровья подтвердил еще шесть случаев заражения коронавирусом.
После выявления первых случаев заболевания Черногория ввела жесткие карантинные меры.