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Щоб вберегтись від коронавірусу, у Луцьку зупинили ВЕСЬ громадський транспорт

Четвер, 19 березня 2020, 13:39
Щоб вберегтись від коронавірусу, у Луцьку зупинили ВЕСЬ громадський транспорт
Перший

З 19 березня 2020 року у Луцьку та населених пунктах Прилуцького старостинського округу зупинився громадський транспорт.

Джерело: Луцька міськрада, Перший

Деталі: Зазначається, що таке рішення прийняв у четвер виконавчий комітет міської ради. Заборона діятиме до завершення карантину.

Виконувач повноважень міського голови, секретар міської ради Григорій Пустовіт повідомив, що це рішення викликане з метою запобіганню поширення коронавірусу COVID-19.

За словами заступника міського голови Григорія Недопада, нині триває процес організації доїзду до робочих місць медичних працівників та критично важливих структур за кошти міського бюджету. Тим часом, підприємствам, установам та організаціям, незалежно від форм власності, рекомендується забезпечити проїзд працівників транспортними засобами у режимі регулярних спеціальних перевезень.

Недопад повідомив, що зустрічався з представниками профспілки таксистів міста, які запевнили, що не підніматимуть ціни на поїздки, машини дезинфікуватимуть, а водії працюватимуть в засобах захисту.

 

Також на базі департаменту соціальної політики створюють групу волонтерів, які будуть допомагати людям старшого віку.

Місцеві журналісти повідомляють, що 19 березня на зупинках громадського транспорту було багато людей, які висловлювали обурення рішенням місцевої влади. Містом їздять лише поодинокі автобуси з табличками "Спеціальні перевезення". Таким чином на роботу доставляють медиків та працівників підприємств, які не припиняють роботу під час карантину.

Деякі, раніше найбільш завантажені проспекти, тепер – напівпорожні. Натомість чимало лучан пересіли на велосипеди. Інші йдуть на роботу пішки.

 

На вулицях – чимало людей літнього віку, хоча саме вони ризикують отримати найбільше ускладнень, якщо захворіють.

Теми: коронавірусCovid-2019Луцьктранспорт
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