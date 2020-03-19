Чтобы уберечься от коронавируса, в Луцке остановили ВЕСЬ общественный транспорт

С 19 марта в Луцке и населенных пунктах Прилуцкого старостинского округа остановился общественный транспорт.

Источник: Луцкий горсовет, "Перший"

Детали: Отмечается, что такое решение принял в четверг исполнительный комитет городского совета. Запрет будет действовать до завершения карантина.

Исполняющий полномочий городского головы, секретарь городского совета Григорий Пустовит сообщил, что это решение принято с целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

По словам заместителя городского головы Григория Недопада, сейчас идет процесс организации проезда к рабочим местам медицинских работников и критически важных структур за счет городского бюджета. Между тем, предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от форм собственности, рекомендуется обеспечить проезд работников транспортными средствами в режиме регулярных специальных перевозок.

Недопад сообщил, что встречался с представителями профсоюза таксистов города, которые заверили, что не будут поднимать цены на поездки, машины будут дезинфицировать, а водители будут работать в средствах защиты.

Также на базе департамента социальной политики создают группу волонтеров, которые будут помогать людям старшего возраста.

Местные журналисты сообщают, что 19 марта на остановках общественного транспорта было много людей, которые выражали возмущение решением местных властей. По городу ездят лишь единичные автобусы с табличками "Специальные перевозки". Таким образом, на работу доставляют медиков и работников предприятий, которы не прекращают работу во время карантина.

Некоторые, ранее наиболее загруженные проспекты, теперь - полупустые. Зато немало лучан пересели на велосипеды. Другие идут на работу пешком.

На улицах - много пожилых людей, хотя именно они рискуют получить больше осложнений, если заболеют.