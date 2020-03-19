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День весняного рівнодення ще з теплом, а субота принесе холод і сніг

Четвер, 19 березня 2020, 14:08
День весняного рівнодення ще з теплом, а субота принесе холод і сніг

У День весняного рівнодення 20 березня в Україні ще переважатиме тепла погода, проте інша повітряна маса поступово розчинятиме нинішнє квітневе тепло.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook

Деталі: Температура повітря на Півночі, наприклад, вже становитиме +9+12 градусів.

На решті території України 20-го березня очікується +10+14 градусів. У південній частині, більшості Центру та на Закарпатті +13+17 градусів.

Дощі у п'ятницю найбільш ймовірні у західних областях України та на Півдні.

За словами Діденко, в Києві рівнодення вже дихне свіжішим повітрям, +10, +11 градусів, якісь серйозні опади - навряд.

Водночас починаючи із суботи, з 21 березня, в Україні очікується суттєва зміна погоди - поступове похолодання (Південь та Схід ще в суботу побудуть у теплі, але не довго), надалі опади у вигляді дощу та снігу, посилення вітру до штормових значень.

У ніч на неділю стовпчики термометрів опустяться вже до "мінусів".

За даними синоптика, холодна погода триватиме й далі, почне теплішати в Україні вже ближче до наступних вихідних.

Українська правда

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Теми: погода
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