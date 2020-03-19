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День весеннего равноденствия еще с теплом, а суббота принесет холод и снег

Четверг, 19 марта 2020, 14:08
День весеннего равноденствия еще с теплом, а суббота принесет холод и снег

В День весеннего равноденствия 20 марта в Украине еще будет преобладать теплая погода, однако другая воздушная масса постепенно будет растворять нынешнее апрельское тепло.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: Температура воздуха на Ссевере, например, уже составит +9 +12 градусов.

На остальной территории Украины 20-го марта ожидается +10 +14 градусов. В южной части, большинстве Центра и на Закарпатье +13 +17 градусов.

Дожди в пятницу наиболее вероятны в западных областях Украины и на Юге.

По словам Диденко, в Киеве день равноденствия уже дохнет свежее воздухом, 10, 11 градусов тепла, какие-то серьезные осадки маловероятны.

В то же время начиная с субботы, с 21 марта, в Украине ожидается существенное изменение погоды - постепенное похолодание (Юг и Восток еще в субботу побудут в тепле, но не долго), в дальнейшем осадки в виде дождя и снега, усиление ветра до штормовых значений.

В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся уже до "минусов".

По данным синоптика, холодная погода задержится на неделю, начнет теплеть в Украине уже ближе к следующим выходным.

Украинская правда
Темы: погода
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