Рух через кордон впав зі 144 тисяч до 31 тисячі людей – ДПСУ

Рух через державний кордон України продовжує скорочуватися: за добу його перетнула 31 тисяча осіб, з них близько 20 тисяч — українці, що поверталися додому.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Прикордонники допомагають повернутися додому українцям, які знаходяться на суміжній стороні без транспортних засобів.

Так упродовж доби із залученням транспортних засобів ДСНС, а також органів місцевої влади та волонтерів на Сході та Заході країни забезпечено доставку в Україну майже 3,4 тис. наших співвітчизників.

В певних випадках (через обмежене сполучення) транспортні засоби, надані місцевою владою, доставляли людей з кордону до областей та регіонів їх проживання.

Багатьма сусідніми країнами продовжуються обмеження щодо пропуску певних категорій громадян. З 18 березня до 1 травня Росія обмежила в’їзд на свою територію іноземців. У зв’язку з цим біля кількох пунктів пропуску періодично накопичувалась певна кількість українців, яких завертали на російському кордоні.

Окрім прикордонного контролю прикордонники здійснюють заходи, спрямовані на виявлення ознак вірусного захворювання.

Минулої доби провели опитування щодо стану здоров’я та виміри температури тіла у майже 22 тисяч осіб, які їхали з-за кордону чи тимчасово окупованих територій.

На кордоні з Білоруссю в українця, який повертався з-за кордону, виявили підвищену температуру - 38,20С. Його доставили в медзаклад, де, попередньо, виключили захворювання на коронавірус.

Зазначається, що цей чоловік та троє його попутників, включно з водієм автомобіля, перебувають під наглядом медиків.