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Движение через границу упало со 144 тысяч до 31 000 человек – ГПСУ

Четверг, 19 марта 2020, 14:48
Движение через границу упало со 144 тысяч до 31 000 человек – ГПСУ

Движение через государственную границу Украины продолжает сокращаться: за сутки его пересекла 31 тысяча человек, из них около 20 тысяч - украинцы, возвращавшиеся домой.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Пограничники помогают вернуться домой украинцам, которые находятся на смежной стороне без транспортных средств.

Так в течение суток с привлечением транспортных средств ГСЧС, а также органов местной власти и волонтеров на Востоке и Западе страны обеспечена доставка в Украину почти 3,4 тыс. наших соотечественников.

 
 
 

В определенных случаях (из-за ограниченного сообщения) транспортные средства, предоставленные местными властями, доставляли людей от границы в области и регионы их проживания.

Многими соседними странами продолжаются ограничения по пропуску определенных категорий граждан. С 18 марта по 1 мая Россия ограничила въезд на свою территорию иностранцев. В связи с этим у нескольких пунктов пропуска периодически накапливалось определенное количество украинцев, которых заворачивали на российской границе.

Кроме пограничного контроля пограничники осуществляют меры, направленные на выявление признаков вирусного заболевания.

За прошедшие сутки провели опрос о состоянии здоровья и измерения температуры тела почти 22 тысяч человек, которые ехали из-за рубежа или временно оккупированных территорий.

На границе с Беларусью у украинца, который возвращался из-за границы, обнаружили повышенную температуру - 38,2С. Его доставили в медучреждение, где, предварительно, исключили заболевание коронавирусом.

Отмечается, что этот человек и трое его попутчиков, включая водителя автомобиля, находятся под наблюдением медиков.

Украинская правда
Темы: коронавирускарантинграница
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