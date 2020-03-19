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Затримали "водолаза", який через Тису переправляв до Румунії медичні маски

Четвер, 19 березня 2020, 15:38
Затримали водолаза, який через Тису переправляв до Румунії медичні маски

10 діб арешту отримав 29-річний житель міста Рахів, якого напередодні ввечері затримали прикордонники.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Під час патрулювання українсько-румунської ділянки кордону, що пролягає річкою Тиса, військовослужбовці помітили чоловіка у гідрокостюмі, який саме виходив з води.

Зловмисник спробував втекти, проте прикордонники, здійснивши попереджувальний постріл, наздогнали та затримали спритника.

Жодних документів чоловік при собі не мав, однак повідомив, що є громадянином України. Також правопорушник зізнався, що переправляв до сусідньої Румунії маски.

На правопорушника склали адмінпротокол. Матеріали справи спрямували до суду. 19 березня Рахівський райсуд призначив українцю адміністративне покарання у вигляді 10 діб арешту.

Дослівно ДПСУ: "Зазначимо, що наразі температура води у річках є дуже низькою, а рівень води у Тисі високий, до того ж течія - бурхлива та стрімка, але заради власної наживи люди продовжують наражати себе на серйозну небезпеку, нехтуючи здоров’ям та життям".

Українська правда

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Теми: кордонкоронавірус
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