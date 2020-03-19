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Задержан "водолаз, который через Тису переправлял в Румынию медицинские маски

Четверг, 19 марта 2020, 15:38
Задержан водолаз, который через Тису переправлял в Румынию медицинские маски

10 суток ареста получил 29-летний житель города Рахов, которого накануне вечером задержали пограничники.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Во время патрулирования украинского-румынского участка границы, пролегающей по реке Тиса, военнослужащие заметили мужчину в гидрокостюме, который как раз выходил из воды.

Злоумышленник попытался скрыться, однако пограничники, осуществив предупредительный выстрел, догнали и задержали ловкача.

Никаких документов мужчина при себе не имел, однако сообщил, что является гражданином Украины. Также правонарушитель признался, что переправлял в соседнюю Румынию маски.

На правонарушителя составили админпротокол. Материалы дела направили в суд. 19 марта Раховский районный назначил украинцу административное наказание в виде 10 суток ареста.

Дословно ГПСУ: "Отметим, что сейчас температура воды в реках очень низкая, а уровень воды в Тисе высокий, к тому же течение - бурное и стремительное, но ради собственной наживы люди продолжают подвергать себя серьезной опасности, пренебрегая здоровьем и жизнью".

Украинская правда
Темы: границакоронавирус
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