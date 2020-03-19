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Радник Трампа з нацбезпеки поїде на парад до Москви 9 травня

Четвер, 19 березня 2020, 15:56

Радник з нацбезпеки президента США Роберт О'Браєн поїде до Москви для участі у святкуваннях з нагоди Дня перемоги у Другій світовій війні. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це заявив посол США в Росії Джон Салліван у четвер.

Росія запросила президента США Дональда Трампа взяти участь у параді з нагоди 9 травня, але він відмовився. Американські чиновники повідомили, що він хотів поїхати, але зіткнувся з тиском своїх радників не робити цього.

За словами американського дипломата, О'Браєн очолить делегацію США на цьому заході.

"Ця делегація високого рівня підкреслює відданість Сполучених Штатів вшануванню спільної жертви союзників і народів США та Радянського Союзу, які так багато зробили для того, аби світ став безпечнішим для всіх", - сказав Салліван.

Поширення нового коронавірусу підняло питання про те, чи відбудеться парад 9 травня. Кремль заявив, що підготовка йде в звичайному режимі.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіявійна
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