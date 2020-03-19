Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Советник Трампа по нацбезопасности поедет на парад в Москве 9 мая

Четверг, 19 марта 2020, 15:56

Советник по нацбезопасности президента США Роберт О'Брайен поедет в Москву для участия в торжествах по случаю Дня победы во Второй мировой войне.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом заявил посол США в России Джон Салливан в четверг.

Россия пригласила президента США Дональда Трампа принять участие в параде по случаю 9 мая, но он отказался. Американские чиновники сообщили, что он хотел поехать, но столкнулся с давлением своих советников не делать этого.

По словам американского дипломата, О'Брайен возглавит делегацию США на этом мероприятии.

"Эта делегация высокого уровня подчеркивает приверженность Соединенных Штатов чествованию общей жертвы союзников и народов США и Советского Союза, которые так много сделали для того, чтобы мир стал более безопасным для всех", - сказал он

Распространение нового коронавируса подняло вопрос о том, состоится ли парад 9 мая. Кремль заявил, что подготовка идет в обычном режиме.

Темы: СШАРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
США
Парламент Чехии одобрил оборонное соглашение с США
NASAMS, снаряды и техника: США объявили новую военную помощь Украине на $1,3 млрд
Потенциальный кандидат в президенты США преуменьшил значение войны в Украине
Последние новости
04:54
ISW считает, что российские войска используют запрещенное химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
Все новости...
Реклама: