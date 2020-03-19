У морі проходять випробування нових десантно-штурмових катерів "Кентавр"

У морі тривають ходові швартові випробування двох десантно-штурмових катерів типу "Кентавр", збудованих в минулому році для потреб ВМС України.

Джерело: пресслужба Міноборони України

Деталі: На етапі ходових випробувань десантно-штурмові катери перевіряли стрільбу авіаційних реактивних систем залпового вогню з некерованою ракетою С-8. Для використання в морі установки були модифіковані, щоб дати змогу оператору утримувати ціль при хвилюванні моря.

Незважаючи на шторм в 2-3 бали, ракети вразили берегову ціль на відстані в декілька кілометрів.

Сам катер став дещо важчим, але при цьому підвищив морехідні можливості в штормових умовах.

Завдяки водометам, броньовані десантно-штурмові катери, озброєні чотирма десятками ракет кожний, здатні розганятися до 30 вузлів, провівши дальній та ближній залпи, швидко наблизитись до берега та висадити штурмову групу кількістю до 36 осіб.

В Міноборони зазначили, що ці характеристики цілком влаштовують Командування ВМС, а головне — є гідною відповіддю застарілим великим десантникам ЧФ РФ, які набагато повільніші та вже давно вичерпали свій ресурс.

Перші два катери типу "Кентавр" стануть до лав військового флоту вже найближчим часом. Третій такий катер поки перебуває на стадії будівництва.