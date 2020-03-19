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В море успешно проходят испытания новые десантно-штурмовые катера "Кентавр"

Четверг, 19 марта 2020, 18:11
В море успешно проходят испытания новые десантно-штурмовые катера Кентавр

В море продолжаются ходовые швартовые испытания двух десантно-штурмовых катеров типа "Кентавр", построенных в прошлом году для нужд ВМС Украины.

Источник: пресс-служба Минобороны Украины

Детали: На этапе ходовых испытаний десантно-штурмовые катера проверяли стрельбу авиационных реактивных систем залпового огня с неуправляемой ракетой С-8. Для использования в море установки были модифицированы, чтобы дать возможность оператору удерживать цель при волнении моря.

Несмотря на шторм в 2-3 балла, ракеты поразили береговую цель на расстоянии в несколько километров.

 

Сам катер стал несколько тяжелее, но при этом повысил мореходные возможности в штормовых условиях.

Благодаря водометам, бронированные десантно-штурмовые катера, вооруженные четырьмя десятками ракет каждый, способные разгоняться до 30 узлов, проведя дальний и ближний залпы, быстро приблизиться к берегу и высадить штурмовую группу в количестве до 36 человек.

 

В Минобороны отметили, что эти характеристики вполне устраивают Командование ВМС, а главное - являются достойным ответом устаревшим большим десантникам ЧФ РФ, которые гораздо медленнее и уже давно исчерпали свой ресурс.

Первые два катера типа "Кентавр" станут в ряды военного флота в ближайшее время. Третий такой катер пока находится на стадии строительства.

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Темы: Вооруженные силыМинобороныУкроборонпром
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