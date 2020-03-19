За порушення карантину оштрафують директора візового центру

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Четвер, 19 березня 2020, 19:52

Поліція склала адміністративний протокол на директора візового центру в Івано-Франківську за те, що попри карантин до його закладу вишикувалась довга черга.

Джерело: повідомлення МВС у Facebook

Деталі: 19 березня поліцейські Івано-Франківська дізналися, що у мікрорайоні Пасічна утворилося масове скупчення людей.

Пізніше з’ясувалося, що на вулиці Тролейбусній більше сотні людей сформували кількаметрову чергу до візового центру, який не припинив свою роботу, не зважаючи на заборони та попередження. Більше того, напередодні працівники підприємства розіслали повідомлення клієнтам про те, що вони можуть забрати свої паспорти до 20 березня.

Поліцейські склали на виконуючого обов’язків директора візового центру адмінпротокол за ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей). Тепер чоловік загрожує штраф від 2 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Наразі заклад зачинено, люди розійшлися.

Українська правда
Теми: карантин Івано-Франківськ коронавірус


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