За нарушение карантина оштрафуют директора визового центра

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Четверг, 19 марта 2020, 19:52

Полиция составила административный протокол на директора визового центра в Ивано-Франковске за то, что, несмотря на карантин, в его заведения выстроилась длинная очередь.

Источник: сообщение МВД в Facebook

Детали: 19 марта полицейские Ивано-Франковска узнали, что в микрорайоне Пасечная образовалось массовое скопление людей.

Позже выяснилось, что на улице Троллейбусной более сотни человек сформировали несколькометровую очередь в визовый центр, который не прекратил свою работу, несмотря на запреты и предупреждения. Более того, накануне работники предприятия разослали сообщение клиентам о том, что они могут забрать свои паспорта до 20 марта.

Полицейские составили на исполняющего обязанности директора визового центра админпротокол по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей). Теперь мужчине грозит штраф от 2 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Заведение закрыто, люди разошлись.

Украинская правда
Темы: карантин Ивано-Франковск коронавирус


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